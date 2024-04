Allenatore squalificato per quasi un mese: la decisione UFFICIALE

L’allenatore è stato squalificato per quasi un mese: la decisione influirà sul percorso della squadra da qui a fine campionato

I giochi non sono ancora fatti, ma a fine aprile (o quasi) è tempo di correre e non guardarsi più indietro se si vogliono raggiungere gli obiettivi prefissati fin da inizio stagione. Vale per le squadre dei massimi livelli, quelle che animano la nostra Serie A e stanno ottenendo ottimi risultati anche in Europa, e vale anche per le categorie minori.

E così, dopo avervi raccontato le vicende che riguardano le big, facciamo un salto anche in seconda categoria, in particolare nel Girone R di Monza Brianza, Lombardia ovviamente. È proprio lì che è impegnato il Fonas, squadra dai colori sociali bianchi e rossi, che non sta facendo stropicciare gli occhi dei tifosi in questa stagione, dopo qualche soddisfazione arrivata negli anni scorsi.

In 28 partite giocate, ha totalizzato ben 19 sconfitte e subito addirittura 59 gol con una differenza reti di -30. Alla luce di questi risultati, si trova al sedicesimo posto in classifica e con pochi margini per recuperare, ormai. A questa situazione si aggiunge anche la pesante squalifica inflitta all’allenatore, arrivata in via ufficiale negli ultimi giorni.

Allenatore squalificato fino a metà maggio: la decisione ufficiale

Come se non bastassero le difficoltà evidenziate sul campo, infatti, il Fonas dovrà fare a meno anche della sua guida tecnica per un po’. Il Giudice Sportivo negli scorsi giorni ha comunicato in via ufficiale la squalifica di Marco Pavesi fino al 12 maggio 2024.

Non è di certo una bella notizia per i lombardi che dovranno cercare di portare a casa qualche altro punto senza il loro allenatore. Il finale di stagione si fa incandescente e i brianzoli non avranno le indicazioni a bordo campo per centrare il risultato atteso in seconda categoria. Ormai, anche per questo, le speranze di un piazzamento più prestigioso vanno via via scemando.