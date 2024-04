UFFICIALE, sanzione peggiore che alla Juve: 18 punti di penalizzazione

Irregolarità nei documenti per l’iscrizione al campionato: stangata che fa impallidire quella alla Juve, penalizzazione di 18 punti

Le federazioni calcistiche, come sappiamo, devono fare grande attenzione agli aspetti amministrativi legati alle società e alla corretta gestione. Intervenendo con sanzioni laddove necessario. Ne sappiamo qualcosa, in Italia, con la Juventus sanzionata con 10 punti di penalizzazione lo scorso anno dopo la riapertura del caso plusvalenze. Ma c’è a chi è andata decisamente peggio che ai bianconeri.

Vicenda dalla portata clamorosa, quella che riguarda, in Eredivisie, il Vitesse, in grave difficoltà sul campo e fuori. Il club, già ultimo in classifica, da oggi è ufficialmente retrocesso, avendo ricevuto una penalizzazione di 18 punti che lo porta incredibilmente a -1 in graduatoria.

La società, come comunicato dalla federazione olandese, ha violato in più occasioni le normative per le licenze di iscrizione al campionato. Non solo, ma fornendo anche documentazioni fasulle in merito alla giustizia sportiva, alle banche e al ministero dell’economia. La gravità ed entità delle violazioni ha portato a questa sanzione pesantissima. Nel frattempo, la federazione terrà d’occhio il Vitesse, attendendo che il piano di ristrutturazione societaria venga opportunamente riveduto e corretto. Dal canto suo, la dirigenza ha accettato la sanzione e ha preannunciato che non farà ricorso, per conservare il titolo sportivo.