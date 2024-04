Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 19 aprile

Dalla La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, venerdì 19 aprile 2024

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, venerdì 19 aprile 2024, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La Gazzetta dello Sport apre con ‘Sballo Roma, Inferno Milan’. È ‘Festa giallorossa, Pioli trema’ dopo la partita di ieri sera che ha sancito l’eliminazione rossonera dall’Europa League. Di spalla invece si esalta l’Atalanta con ‘Grande Dea’. In taglio basso ‘Italia in Champions con 5 squadre’. E ancora ‘Lautaro a caccia del gol perduto. Poi stella e firma’ e ‘Carica di Allegri: chiede a Vlahovic un gran finale’.

Il Corriere dello Sport titola in prima pagina ‘L’Eroica’ con la foto di Dybala, una ‘Roma mitica’. Poi si esalta l’Atalanta e le cinque italiane in Champions. Ancora ‘Viola, da qui si vede Atene’ e ‘Juve, adesso viene il bello’ con le parole di Allegri. Stasera Genoa-Lazio: ‘Tudor riparte da Felipe e Luis. Guendouzi a casa’.

Infine ‘Tuttosport’ che in prima pagina apre con ‘Tutti vogliono Yildiz’ e nel testo si lancia addirittura la pista Roma per Chiesa. A proposito, in taglio alto la partita di ieri: ‘Mancini-Dybala: EuRoma! Ciao Milan, capolinea Pioli’. In taglio basso le mosse granata sul mercato: ‘Toro-Pinamonti: passi avanti’.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 19 aprile 2024

Dall’Italia all’estero con le prime pagine dei quotidiani sportivi stranieri di oggi, venerdì 19 aprile 2024.

Anche all’estero di cose ne stanno succedendo, con i quarti che hanno lasciato strascichi importanti. Il portoghese ‘Record’ titola con ‘Fiasco’, senza bisogno di traduzione, dopo l’uscita col Marsiglia ai rigori. E Schmidt a rischio. ‘Tensione en el vestuario’ titola invece ‘Sport’ ovvero ‘tensione nello spogliatoio’ dopo la risposta di Araujo a Gundogan che lo aveva criticato per l’errore contro il PSG.