La situazione si è capovolta: insulti razzisti, maxi squalifica UFFICIALE

“Ha pronunciato costantemente in campo ed in panchina gravi e violente frasi discriminatorie”

Ha mentito e poi, a sua volta, è stato accusato e condannato per insulti razzisti. La Procura federale gli ha inflitto una maxi squalifica.

Alla fine della gara contro la Vertovese, match valevole per la 19esima giornata del Girone D degli Juniores regionali B, il calciatore dell’Aurora Seriate Moujahid Contreras Youssef ha detto all’arbitro di aver ricevuto insulti razzisti da tesserati della Vertovese.

Dopo i dovuti approfondimenti, però, si è scoperto che a proferire frasi di discriminazione razziale, nei confronti di tesserati della Vertovese, era stato lo stesso Youssef. Il quale, come riporta il dispositivo della sentenza, “ha pronunciato costantemente in campo ed in panchina gravi e violente frasi discriminatorie, che si ritiene opportuno non riportare, riferite agli italiani”.

La Procura federale ha squalificato “per undici gare il calciatore Moujahid Contreras Youssef della società Aurora Seriate 1967 per quanto a lui attribuito”. Mentre ha deciso “Di archiviare il procedimento per quanto attiene i tesserati della società G.S. Vertovese”.