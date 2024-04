La Juve saluta Chiesa: destinazione clamorosa in Serie A. E c’è già l’erede

Possibile destinazione a sorpresa per Federico Chiesa, che la Juventus cederebbe per una buona offerta con il sostituto già pronto da soffiare all’Inter

La Juventus è pronta a cambiare tanto sul mercato in estate per ripartire nell’anno del ritorno in Champions League. E di quello che potrebbe essere davvero un nuovo ciclo, senza più Allegri in panchina e con – verosimilmente – Thiago Motta al suo posto. Centrocampo e attacco sono i reparti che più di tutti dovrebbero subire gli stravolgimenti maggiori, con tanti nomi in bilico per diversi motivi: da Rabiot a McKennie, da Kostic a Chiesa, Yildiz e Dusan Vlahovic. In particolare per il talento italiano, dietro una buona offerta, si possono spalancare le porte della Continassa in uscita, con una pista di mercato clamorosa che lo porterebbe a restare ancora in Italia.

Secondo ‘Tuttosport’, infatti, ancora di più con il rinnovo di Daniele De Rossi annunciato ieri, per il classe ’97 spunta proprio lo scenario giallorosso, col rumor iniziato a circolare in queste ore. La nuova Roma di DDR infatti punterebbe con decisione proprio su Chiesa, che il tecnico giallorosso ha avuto modo di conoscere e apprezzare quando era collaboratore del ct azzurro Roberto Mancini nell’Europeo vinto in Inghilterra. La Juventus è disponibile a lasciarlo andare, ma in ogni caso servirebbero almeno una quarantina di milioni. Non semplice, per non dire molto complicato, per una squadra come quella giallorossa che potrebbe non confermare Lukaku per la stessa cifra, con un progetto che porta in ogni caso al ridimensionamento dei costi.

Chiesa ha 4 anni meno del belga, sono tutti ragionamenti che comunque andranno fatti. Anche per il calciatore, soprattutto dopo gli ultimi battibecchi. E con un rinnovo che – come vi abbiamo raccontato – è rimasto congelato per volere di entrambi. In ogni caso, se Allegri dovesse andare via, crescerebbero le possibilità di vedere Chiesa ancora alla Juventus. E i bianconeri proverebbero a chiudere un rinnovo breve per non farlo andare a scadenza.

La Juve punta forte su Gudmundsson, che duello con l’Inter: ha due pedine di scambio

Al suo posto in realtà la Juventus avrebbe anche già il sostituto e si chiama Albert Gudmundsson, gioiello islandese del Genoa ormai seguito da parecchio tempo e che come noto piace parecchio anche all’Inter. I bianconeri hanno allacciato già da un po’ i contatti con gli agenti del talento rossoblù, intermediari anche dell’operazione Djalo dal Lille oltre che di Barrenechea. Due nomi, questi ultimi, che piacciono proprio al Grifone e quindi utilizzabili – perché no – dalla Juve come pedine di scambio in una maxi-operazione.

Anche perché il Genoa vuole almeno 35 milioni per Gudmundsson, non una cifra semplice per le italiane a differenza del Tottenham, una delle interessate in Inghilterra. Gli Spurs hanno sondato, a differenza dei bianconeri che stanno accelerando: sul piatto potrebbe arrivare dalla Signora un ingaggio da quasi 3 milioni bonus compresi per 4 anni. Giocando Champions e Mondiale per Club. L’islandese piace molto anche per la sua duttilità, offrendo un’ottima alternativa a Chiesa sia come esterno che come seconda punta, utilissimo in schieramenti a tre come a quattro.