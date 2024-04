Irregolarità nella terna arbitrale, UFFICIALE: risultato non omologato

È stato inibito fino al 18 giugno il dirigente responsabile che aveva sottoscritto la distinta giocatori

Batosta per la squadra che aveva ospitato l’incontro. Irregolarità nella terna arbitrale e il risultato non è stato omologato. Peggio ancora, è stata decretata la sconfitta a tavolino.

Sconfitta per 3-0 a tavolino al San Benigno, nella quinta gara di andata valida per il Torneo Provinciale U17 Cuneo. I tre punti vanno così all’Auxilium Cuneo, adesso in vetta alla classifica con 9 punti. Il club piemontese, fermo a 1 punto e che ha rimediato pure una multa di 100,00 euro, è stato giudicato colpevole di non aver tesserato un proprio assistente arbitrale.

Per il San Benigno non finisce qui: è stato inibito fino al 18 giugno il dirigente responsabile che aveva sottoscritto la distinta giocatori e per un periodo di sette giorni, da scontare successivamente al perfezionamento di un eventuale tesseramento, l’assistente arbitrale che non era stato regolarmente tesserato.