Esonero e capolinea Milan: Pioli trova subito squadra

Il Milan deve dire addio ai sogni di gloria anche in Europa League: rossoneri eliminati nel derby italiano dalla Roma e Pioli sempre più a rischio esonero

Il Milan esce malamente anche dall’Europa League dopo la prematura uscita di scena a dicembre dai giorni di Champions.

Niente da fare per la squadra di Stefano Pioli, che dopo la sconfitta dell’andata al San Siro deve cedere nel armi alla Roma anche nel secondo round dell’Olimpico. Nonostante la superiorità numerica per oltre un’ora di gioco, Leao e compagni non sono riusciti a ribaltare il passivo di 2-0 e al ‘Diavolo’ non è bastata la rete nel finale firmata da Gabbia. Il Milan esce con le ossa rotte dall’Europa e vede sfumare un obiettivo che era alla portata dei rossoneri dopo l’eliminazione nella prima fase della Champions League. Il futuro di Pioli è quanto mai in discussione, considerando che la competizione europea rappresentava uno degli obiettivi stagionali del patron Cardinale e certamente uno dei passaggi fondamentali per la valutazione del tecnico emiliano.

Milan, Pioli verso l’esonero a fine stagione: c’è il Napoli all’orizzonte

A fine stagione quindi potrebbero separarsi le strade di Pioli e del Milan, con l’allenatore di Parma adesso atteso dal derby contro l’Inter che in caso di nuova sconfitta consegnerebbe lo scudetto matematico ai cugini nerazzurri.

Il ‘Diavolo’ arriva da cinque KO consecutivi nella stracittadina, dove pesano sicuramente le due sconfitte nella semifinale di Champions dello scorso anno oltre alla finale di Supercoppa persa in Arabia Saudita. Pioli è spalle al muro e al momento è difficile immaginare una conferma in panchina dell’ex Lazio e Fiorentina, anche in caso di arrivo al secondo posto in campionato. “Portate pazienza fino alla fine della stagione, poi tireremo le somme io e la società affronteremo il discorso“, le parole amare di Pioli in conferenza stampa nel post Roma. Il tecnico, che contrattualmente è legato ancora per un altro anno al Milan, in caso di esonero però potrebbe trovare subito squadra. Il Napoli infatti è in pressing su Pioli, prima alternativa insieme a Gasperini se il patron azzurro De Laurentiis fallisse l’assalto al sogno Antonio Conte. Quello che sembra certo, al momento, è il sempre più probabile divorzio a fine campionato dal Milan.