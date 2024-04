DIRETTA Serie A, Genoa-Lazio: le formazioni UFFICIALI! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Ferraris’ tra il Genoa di Gilardino e la Lazio di Tudor in tempo reale

La Lazio è di scena sul campo del Genoa a Marassi nel primo anticipo del venerdì che apre la trentatreesima giornata del campionato di Serie A, quattordicesimo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due squadre separate da 10 punti in classifica che sarà diretta dall’arbitro Feliciani della sezione di Teramo.

Reduci dalla larga vittoria sulla Salernitana di venerdì scorso, i biancocelesti di Igor Tudor vanno a caccia di un altro successo per tenere viva la speranza di qualificarsi per le prossime coppe europee. L’obiettivo è quello di conquistare i tre punti per scavalcare almeno momentaneamente l’Atalanta (che avrebbe due gare in meno) al sesto posto in classifica e avvicinarsi alla Roma. I rossoblu di Alberto Gilardino, che invece vengono dal pareggio contro la Fiorentina, puntano ad ottenere il quinto risultato utile di fila per superare la fatidica quota 40 punti e sigillare una stagione molto positiva da neopromossa. La gara sarà visibile in tv e in streaming su pc, smartphone e tablet in diretta e in esclusiva sulla app di Dazn. All’andata i liguri si sono imposti con il risultato di 1-0 grazie alla rete di Retegui, mentre in Coppa Italia i capitolini hanno avuto la meglio con lo stesso risultato con il sigillo di Guendouzi. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Luigi Ferraris’ tra Genoa e Lazio live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Genoa-Lazio

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Vasquez, Vogliacco; Spence, Frendrup, Strootman, Gudmundsson, Martin; Ekuban, Retegui. All. Gilardino

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Casale, Gila; Marusic, Vecino, Kamada, Lazzari; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos. All. Tudor

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 83, Milan 69, Juventus 63, Bologna 59, Roma* 55, Atalanta* 51, Lazio 49, Napoli 49, Torino 45, Fiorentina* 44, Monza 43, Genoa 39, Lecce 32, Cagliari 31, Empoli 28, Udinese* 28, Verona 28, Frosinone 27, Sassuolo 26, Salernitana 15.

*una partita in meno