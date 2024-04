Addio alla Juve già deciso: è saltata la trattativa

Addio alla Juventus a fine stagione già deciso, è saltata la trattativa. L’indiscrezione e tutti i dettagli

Lavori in corso in casa Juventus in vista della prossima stagione. In attesa dell’aritmetica per il ritorno in Champions League, Giuntoli e la dirigenza bianconera stanno già pianificando il calciomercato estivo.

In attesa di definire il futuro di Massimiliano Allegri, il club bianconero si appresta a salutare anche due dirigenti. Giovanni Manna, attuale braccio destro di Giuntoli, sarà il nuovo direttore sportivo del Napoli di De Laurentiis. Sarà addio a fine stagione anche per Federico Cherubini, attuale Football – Chief of Staff bianconero. Arrivano importanti aggiornamenti proprio sul futuro del dirigente, accostato al Parma nelle ultime settimane.

Calciomercato Juventus, niente Parma per Cherubini ma sarà comunque addio

Come confermato da ‘Sky Sport’, anche Federico Cherubini lascerà il club bianconero al termine della stagione. Il dirigente, però, non andrà al Parma.

Nonostante i dialoghi che andavano avanti ormai da settimane, Cherubini non ha raggiunto l’intesa con il club emiliano. Il lungo corteggiamento della società attualmente capolista in Serie B, vicina alla promozione in A, non è andato in porto. In ogni caso, sarà addio alla Juve.