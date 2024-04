UFFICIALE: la partita è stata annullata, il motivo è clamoroso

Partita annullata, arriva l’ufficialità: il motivo è sorprendente, ecco la comunicazione da parte della squadra

L’annullamento di una partita di calcio è sempre un evento piuttosto sorprendente. La notizia in questo caso ha spiazzato tutti, un vero e proprio colpo di scena con la comunicazione già arrivata.

Il match che non si disputerà nel weekend è quello che doveva svolgersi nel girone B di Promozione laziale tra Rieti e Tor Lupara, valido per la 32esima giornata di campionato e che era in programma per domenica 21 aprile. La comunicazione è stata data dal Rieti, che ha annunciato come la società ospite abbia rinunciato alla gara, avvertendo gli organi federali.

La motivazione risiede probabilmente nel fatto che il Tor Lupara, domenica scorsa, è stato malamente sconfitto dal Velletri per 11-1 ed è già aritmeticamente retrocesso in Prima Categoria. Per l’omologazione del risultato, il 3-0 a tavolino a favore del Rieti, occorrerà attendere il referto del Giudice Sportivo. Rieti che in questo modo si assicurerà tre punti preziosissimi per mantenere la vetta del torneo, con sole due giornate da disputarsi (attualmente, Rieti a quota 63, con il Monterotondo che insegue a 60 e che ha tra l’altro una gara in più).