Triplo addio alla Juventus: Giuntoli incassa 100 milioni e piazza due colpi

Giuntoli è già al lavoro sul mercato per rilanciare la Juventus in vista della prossima stagione: le mosse del Ds bianconero

La Juventus, per bocca anche di John Elkann, ha affidato le chiavi del rilancio bianconero a Cristiano Giuntoli in vista della prossima stagione.

In attesa di blindare il fondamentale obiettivo della qualificazione in Champions League e di sciogliere definitivamente il nodo legato alla panchina con i rumors di una separazione da Allegri sempre più concreti, il responsabile dell’area tecnica bianconera ha iniziato a pianificare il mercato estivo per rinforzare adeguatamente la rosa della ‘Vecchia Signora’. La Juve vuole subito tornare a lottare per il titolo in campionato ed essere competitivo in Europa, nel segno comunque della sostenibilità che potrebbe portare a delle scelte dolorose nella prossima campagna trasferimenti.

Calciomercato Juventus, non solo Bremer: a rischio addio anche Danilo e Huijsen

Una di queste potrebbe riguardare Bremer, che ha una clausola – attivabile nel 2025 – tra i 60 e i 70 milioni di euro, con il brasiliano finito nel mirino soprattutto del Manchester United.

I ‘Red Devils’ proveranno l’affondo già questa estate e un assegno da 60 milioni potrebbe convincere la Juventus a privarsi dell’ex Torino. Oltre a Bremer anche il futuro di capitan Danilo (in scadenza tra un anno e che porterebbe 10 milioni nelle casse bianconere) sarebbe in bilico con l’addio di Allegri in panchina, mentre un altro sacrificato sull’altare del bilancio potrebbe essere il baby Huijsen (valutato circa 30 milioni), al momento in prestito alla Roma. Operazioni in uscita, per un totale intorno ai 100 milioni di euro, che finanzierebbero i colpi in entrata e in primis Calafiori: il gioiello del Bologna resta il principale obiettivo della difesa. Oltre al nazionale italiano Under 21, un obiettivo sensibile nella lista della dirigenza della Continassa nel reparto difensivo resta il serbo Pavlovic, già in passato nel mirino dei bianconeri, oltre a due profili come Lacroix e Todibo.