Roma-Milan, tegola Lukaku per De Rossi: esce dopo neanche mezz’ora. E out anche Dybala

Lukaku deve uscire dal campo per un infortunio alla gamba destra che costringe a entrare in campo Abraham: le sue condizioni. Poi fuori anche Dybala



Roma in vantaggio di due gol all’Olimpico contro il Milan, ma anche con una grana mica da poco in attacco. I giallorossi dopo 20 minuti sono già sul 2-0, ma poco prima della mezz’ora devono avere a che fare con un infortunio pesantissimo.

Romelu Lukaku infatti deve arrendersi per un problema all’altezza del ginocchio destro. Il belga, protagonista sul raddoppio di Dybala, probabilmente subisce un colpo ma la dinamica non è chiara, verosimilmente accaduta proprio sul gol. Big Rom si accascia a terra e chiede il cambio, costringendo De Rossi a inserire subito Tammy Abraham, che dovrà quindi giocare parecchi minuti per la prima volta dopo 10 mesi. Beccandosi anche una mezza striglliata di DDR, che non ha visto reattiva la panchina nella sostituzione. Al suo arrivo Lukaku parla col mister, cerca di spiegare ma si copre la bocca, poi si tocca appunto la gamba destra. Non è chiaro se sia un infortunio traumatico oppure muscolare. Di sicuro l’atteggiamento e la faccia del 90 non sembrava particolarmente incoraggiante. Nel finale di primo tempo De Rossi toglie dal campo pure Paulo Dybala, ma lui non per infortunio. DDR ha scelto di coprirsi.