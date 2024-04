Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 18 aprile

Dalla La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, giovedì 18 aprile 2024

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, giovedì 18 aprile 2024, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La prima pagina della Gazzetta dello Sport: “Belle di coppa”. Roma-Milan da impazzire. Atalanta fai il bis. Fiorentina, un trofeo per sé e per il raking. Passa Re Carlo.

Così apre il Corriere dello Sport: “Lotta di classe”. De Rossi: Loro la vivranno come l’ultima spiaggia. Ancelotti manda a casa Guardiola. Sudakov chiama il Napoli. CR7 vince la causa: 9,7 milioni alla Juve.

L’apertura di Tuttosport: “Juve, così si vince a costo 0”. La nostra inchiesta. Alla fine ride sempre Carletto. E Ronaldo intasca altri 9,7 milioni. Milan, brividi Pioli: scintille con DDR. Gasp: “Atalanta, la tua sfida della storia”. Toro, nuove mosse in direzione Palladino.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 18 aprile 2024

Dall’Italia all’estero con le prime pagine dei quotidiani sportivi stranieri di oggi, giovedì 18 aprile 2024.

Fuori le inglesi in Champions dopo le eliminazioni di Manchester City e Arsenal: “Out and out misery”, titola il Mirror. Esulta invece il Real di Ancelotti: “El Madrid nunca muere”, si legge sulla prima pagina di AS.