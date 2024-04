Lazio, bilancio preoccupante: “Aumento di capitale o rischio tribunale”

Non è stata una stagione semplice per la Lazio che intanto potrebbe trovarsi ad affrontare un’altra realtà scomoda. Arriva l’annuncio sui biancocelesti

Problemi in campo ma anche fuori per la Lazio, che dovrà presto fronteggiare una situazione che è stata recentemente posta sotto i riflettori.

La priorità di Tudor e soci restano comunque le situazioni strettamente legate al campo e al rendimento di una squadra apparsa complessivamente ben lontana da quella capace di arrivare seconda solo un anno fa. La Lazio andrà ora in trasferta in casa del Genoa domani, e spera di incamerare nuovamente punti dando seguito alla larga vittoria contro la Salernitana.

La truppa di Tudor dovrà quindi provare a vincere quante più gare possibili per provare a strappare un difficile piazzamento europeo, uno step che anche economicamente potrà dare una mano al club.

Lazio, scatta l’allarme: “La situazione economica è al limite”

Proprio il versante economico della Lazio finisce sotto i riflettori, con un annuncio che non può lasciare indifferenti i tifosi.

Tony Damascelli, intervenuto a ‘Radio Radio’, ha fatto il punto di tale situazione ponendo l’accento su alcune difficoltà: “La situazione patrimoniale della Lazio è al limite, ma su questo nessuno sembra scrivere. La Lazio deve procedere con un aumento di capitale, poiché presenta un patrimonio negativo, come prescritto dal codice civile. È una questione di aumento di capitale o di rischio di finire in tribunale. Il Codice Civile è chiaro: se il patrimonio netto è negativo, l’aumento di capitale è l’unica soluzione”.

Damascelli ha quindi completato sul club di Lotito che dovrà inevitabilmente risolvere: “Non ci sono alternative, è una situazione che va affrontata. Il patrimonio netto negativo non è una novità di quest’anno, ma è stato registrato negli ultimi 4 anni. I bilanci, purtroppo, vanno letti, e una volta compresi, è necessario agire di conseguenza“.

Situazione che, se confermata, nella peggiore delle ipotesi potrebbe addirittura mettere in discussione l’iscrizione al prossimo campionato di Serie A. Ma si tratta di un rischio che ad oggi sembra molto lontano. Un occhio quindi anche alle vicende extra campo per una Lazio che è reduce da un’annata complessivamente da dimenticare e mandare in archivio quanto prima.