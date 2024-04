Incredibile al Milan, adios Pioli: torna proprio Allegri

La panchina di Stefano Pioli è in bilico e l’ultima indiscrezione parla di un clamoroso ritorno di Massimiliano Allegri, già al Milan dal 2010 al 2014

Il Milan si prepara alla partita più importante della stagione in casa della Roma. All’Olimpico servirà una specie di impresa per ribaltare l’1-0 dell’andata a San Siro firmato Mancini, anche perché i giallorossi avranno anche il supporto dell’Olimpico. Con uno spogliatoio galvanizzato dal rinnovo appena annunciato di Daniele De Rossi. Per questo potrà essere una squadra più serena, forte di due risultati a disposizione su tre.

Invece Stefano Pioli si gioca la panchina, che dopo la serie di vittorie consecutive sembrava quasi blindata. Ma che il ko di sette giorni fa ha minato seriamente. Antonio Conte, Lopetegui, lo stesso Thiago Motta, De Zerbi, tantissimi gli allenatori accostati ai rossoneri. Che hanno nell’Europa League il loro obiettivo stagionale dichiarato dopo l’uscita dalla Champions ai gironi. Tra le tante indiscrezioni, gli scenari, le ipotesi e le possibilità, ne è spuntata un’altra che ha del clamoroso. A rilanciarla è stata ‘Telelombardia’ e porta nella direzione di un ritorno a dir poco incredibile. Secondo l’emittente, infatti, Massimiliano Allegri si sarebbe proposto al Milan, in particolare a Zlatan Ibrahimovic. Ovviamente il tecnico toscano è un ex, all’Olimpico vinse uno scudetto, ora vorrebbe guidare di nuovo i rossoneri visto che l’esperienza alla Juventus è ormai agli sgoccioli.

Allegri e la Juventus, un matrimonio che con tutta probabilità vedrà la sua parola fine con un anno di anticipo rispetto al contratto attuale che ha durata fino al 2025. I bianconeri hanno scelto Thiago Motta, le ultime settimane non buonissime della Signora in campionato (al netto della Coppa Italia ancora in palio) hanno definitivamente convinto tutta la dirigenza, presidente e dt Giuntoli.

E secondo quanto riportato appunto da Telelombardia lo stesso Allegri avrebbe espresso il desiderio di tornare al Milan, avanzando la sua candidatura a Zlatan Ibrahimovic, dirigente molto influente – per non dire decisivo – nella scelta dell’allenatore rossonero per la prossima stagione. Max, dopo la Juventus, vorrebbe restare in Serie A (in passato ha rifiutato addirittura il Real Madrid) e la sua prima scelta sarebbe quindi il Milan. L’alternativa invece è il Napoli, dove andrà l’attuale ds juventino Giovanni Manna, con cui si dice ci siano stati già dei contatti ma che a Calciomercato.it in questo momento non risulta come possibile successore di Calzona.