Fiorentina-Viktoria Plzen 2-0: Nico-Biraghi ai supplementari, la Viola torna in semifinale

Fiorentina-Viktoria Plzen 2-0: Nico Gonzalez e Biraghi la decidono ai supplementari. La squadra viola torna in semifinale di Conference League

La Fiorentina di Italiano soffre e non sfonda il muro del Viktoria Plzen, fino ai supplementari. Non sono bastati 90 minuti ai viola per avere la meglio della squadra ceca, ma per il secondo anno consecutivo arriva la semifinale di Conference League.

La partita del Franchi è a senso unico, ma nonostante la superiorità numerica per circa 30 minuti nel finale il Viktoria Plzen resiste agli attacchi della squadra di Italiano. Il muro crolla al 92esimo minuto: la sblocca Nico Gonzalez sugli sviluppi di un calcio d’angolo. L’argentino è il più veloce a recuperare il pallone e riesce a battere Jedlicka col sinistro.

Al 108′ arriva il raddoppio di Biraghi. Contropiede perfetto con il Plzen completamente sbilanciato: Ikoné serve il terzino che tutto solo davanti a Jedlicka segna la rete del definitivo 2-0. Viola in semifinale in attesa di Bruges-PAOK Salonicco, con i belgi che si sono imposti di misura (1-0) nella gara di andata.

FIORENTINA-VIKTORIA PLZEN 2-0 D.T.S. (92′ Nico Gonzalez, 108′ Biraghi)