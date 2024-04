DIRETTA Europa League, Atalanta-Liverpool: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Atalanta-Liverpool, ritorno dei quarti di finale di Europa League

Ad un passo dall’impresa storica, l’Atalanta riceve questa sera il Liverpool dopo la splendida vittoria per tre a zero conquistata ad Anfield. Reduci dal deludente pareggio casalingo contro il Verona, i nerazzurri cercano una semifinale europea che manca dalla Coppa delle Coppe del 1988. In terra britannica, gli orobici hanno compiuto almeno l’80% dell’opera, ma la grandezza dell’avversario impone comunque cautela.

Al suo ultimo anno alla guida dei Reds, Jurgen Klopp sta vivendo una dei momenti più difficili di questa stagione e dopo la sconfitta interna contro il Crystal Palace ha dovuto subire il sorpasso del Manchester City in vetta alla Premier League. Anche per questo ha chiesto alla sua squadra di vendere cara la pelle a Bergamo. Gian Piero Gasperini, dal canto suo, ha provato a scacciare i fantasmi della rilassatezza e della sicumera e chiede ai suoi un’immediata reazione dopo aver dilapidato due punti in campionato lunedì. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Probabili formazioni Atalanta-Liverpool

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; De Roon, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca. All. Gasperini

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Gomez, Konatè, Van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Endo, Mac Allister; Salah, Nunez, Diaz. All. Klopp