De Rossi vince anche il ritorno, Dea in paradiso: Roma e Atalanta volano in semifinale di Europa League

De Rossi vince anche il ritorno contro il Milan di Pioli, Dea in paradiso nonostante la sconfitta. Roma e Atalanta volano in semifinale di Europa League

Vanno in archivio anche le partite di ritorno dei quarti di finale di Europa League. A fare festa sono la Roma di Daniele De Rossi e l’Atalanta di Gasperini.

All’Olimpico la sbloccano subito i giallorossi con le reti di Mancini e Dybala. Nonostante l’espulsione di Celik ed oltre un’ora in inferiorità numerica, la squadra di De Rossi resiste agli attacchi di Leao e compagni e riesce a vincere anche il match di ritorno. Non bastano ai rossoneri la rete di Gabbia e gli assalti nel finale: ad avanzare è la Roma che in semifinale se la vedrà con il Bayer Leverkusen fresco campione di Germania.

ROMA-MILAN 2-1: 12′ Mancini (R), 22′ Dybala (R), 85′ Gabbia (M)

Al Gewiss Stadium, invece, è festa grande per l’Atalanta nonostante il KO di misura contro il Liverpool. Salah la sblocca subito, ma i ‘Reds’ non vanno oltre l’1-0.

L’egiziano fa 1-0 su calcio di rigore, ma i nerazzurri resistono alla grande alla possibile rimonta della squadra inglese. Niente da fare per Klopp nella sua ultima partita europea sulla panchina del Liverpool: l’Atalanta scrive la sua storia e vola in semifinale di Europa League.

ATALANTA-LIVERPOOL 0-1: 7′ rig. Salah (L)