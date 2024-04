Pericolo bianconero per il Milan: 43 milioni per il nuovo Ibrahimovic

Il Milan e Ibrahimovic a caccia di un nuovo bomber: pericolo bianconero per il ‘Diavolo’ nel prossimo mercato estivo

Il Milan è a caccia di un centravanti in vista della prossima stagione, considerando anche il sempre più probabile addio di Oliver Giroud.

Moncada a Ibrahimovic sono da tempo a caccia di un attaccante – preferibilmente giovane e futuribile – per rinforzare il reparto offensivo dei rossoneri, indipendentemente da quale sarà il destino in panchina di Pioli. Il preferito della dirigenza rossonera è al momento Zirkzee, gioiello del Bologna e che piace un po’ a tutte le grandi tra Italia ed estero. I felsinei vorrebbero tenere almeno per un altro anno l’olandese, ma devono fare i conti appunto con i tanti corteggiatori per il classe 2002 e la recompra in favore del Bayern Monaco.

Calciomercato Milan, Newcastle e Manchester United su Sesko

Il Bologna poi valuterebbe circa 60 milioni di euro Zirkzee, con il Milan che sta setacciando il mercato anche alla ricerca di un’alternativa.

Nei radar della dirigenza del ‘Diavolo’ restano quindi anche David, Gimenez e Sesko, con quest’ultimo che si sta mettendo in evidenza anche con la maglia del Lipsia dopo il trasferimento in estate per 24 milioni dal Salisburgo. Il 20enne sloveno ha realizzato 13 reti in stagione e attira l’interesse specialmente della Premier League, pericolosa concorrente delle italiane e in questo caso del Milan. Sesko viene paragonato a Haaland e proprio Ibrahimovic dalla stampa britannica, con Manchester United e Newcastle che sarebbero concretamente in corsa per il cartellino del giocatore come riporta ‘TeamTalk’.

Sia i Red’ Devils’ che i bianconeri del fondo PIF sarebbero pronti a pagare la clausola da 43 milioni di sterline (oltre 50 milioni di euro) per Sesko e strapparlo così alla concorrenza delle rivali, tra cui ovviamente spicca anche il Milan.