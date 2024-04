Milan, doppia assenza per la Roma. Prove di super attacco davanti ad Ibra | VIDEO CM.IT

Le ultime da Milanello in vista della sfida della squadra di Stefano Pioli contro la Roma, in programma domani sera all’Olimpico

E’ vigilia di Europa League per il Milan di Stefano Pioli. La squadra rossonera è scesa in campo a Milanello per l’allenamento di rifinitura prima per la partenza per Roma.

Le attenzioni principali erano rivolte su Malick Thiaw e Mike Maignan. Il primo aveva accusato dei crampi nella parte finale della sfida contro il Sassuolo, che avevano fatto scattare l’allarme. Il secondo, invece, era out per via di un affaticamento muscolare.

Entrambi, però, si stanno allenando regolarmente sui terreni di gioco del centro sportivo di Carnago e saranno convocati. Potrebbe viaggiare con la squadra, poi, anche Tommaso Pobega, che come ieri, ha lavorato con il resto del gruppo e dopo il lunghissimo infortunio è finalmente a disposizione.

Non lo saranno invece Pierre Kalulu e Simon Kjaer, che hanno continuato a svolgere personalizzato. Ad assistere al lavoro della squadra c’è Zlatan Ibrahimovic, a colloquio con Pioli e Moncada, prima dell’inizio dell’allenamento.

Milan, le scelte di Pioli per Roma

Mike Maignan è dunque a disposizione e chiaramente tornerà ad occupare il suo posto tra i pali. Thiaw, invece, è in ballottaggio con Matteo Gabbia per affiancare Fikayo Tomori.

Il tedesco, però, è al momento in svantaggio, con l’italiano nettamente favorito a partire dal primo e a completare il reparto difensivo con Davide Calabria e Theo Hernandez.

Qualche dubbio dalla cintola in su, dove Stefano Pioli è stuzzicato dall’idea di affidarsi a Chukwueze. A farne le spese sarebbe Loftus-Cheek, che potrebbe arretrare o andare in panchina. In avanti, chiaramente, non si toccano Rafa Leao e Christian Pulisic, con Olivier Giroud che è in vantaggio sulla concorrenza per il ruolo di centravanti. In mediana vanno verso la conferma Ismael Bennacer e Tiijani Reijnders