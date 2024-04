Hanno già deciso, ritorna in Serie A: Milinkovic-Savic alla Juventus

La Juventus pronta a riportare in Italia Milinkovic-Savic: la decisione è già stata presa, lo aspettano in bianconero

La Juventus è pronta a tornare in Champions League e per farlo nel migliore dei modi, Cristiano Giuntoli ha il compito di costruire una squadra in grado di competere per il vertice.

I bianconeri cambieranno diverse cose rispetto a quest’anno, partendo dalla panchina che non vedrà più Massimiliano Allegri alla guida della squadra. Thiago Motta è il grande favorito per la Juventus, ma il suo arrivo non sarà l’unica novità della prossima stagione. La squadra dovrà essere rafforzata in maniera adeguata con calciatori pronti, già rodati in Serie A e non troppo cari, seguendo l’indicazione della proprietà di fare operazioni all’insegna della sostenibilità.

Ecco perché Giuntoli guarda anche a qualche ex della Serie A, magari scontento o in uscita: Kim Min Jae, ad esempio, non sembra essersi ambientato al Bayern Monaco e potrebbe essere ceduto in estate, così come Hakimi, Milinkovic-Savic, mentre tra i possibili ritorni c’è anche quello di Donnarumma.

Calciomercato Juventus, Milinkovic-Savic bianconero: grande ritorno deciso

Proprio sul possibile ritorno di un ex Serie A, destinazione Torino, si è incentrato il sondaggio su X di Calciomercato.it: “Quale grande ex di Serie A farebbe più comodo alla Juventus che verrà?

Le risposte sono state un vero e proprio plebiscito per Milinkovic-Savic: l’approdo dell’ex Lazio in bianconero è stato votato dal 59,1%, lasciando molto indietro tutte gli altri candidati. Kim, ad esempio, si ferma a 15,1%, mentre Hakimi non va oltre il 14%. Ancora più indietro Donnarumma che raccoglie l’11,8% di preferenze. La scelta, almeno sui social, è stata già fatta.