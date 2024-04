Gasperini, che stoccata alla Juventus: frasi al veleno

Gianpiero Gasperini lancia una frecciata alla Juventus: le dichiarazioni nella conferenza stampa di vigilia contro il Liverpool

Stringere i denti per entrare nella storia. L’Atalanta è a poco più di 24 ore da un appuntamento fondamentale, la gara di ritorno contro il Liverpool nei quarti di finale di Europa League, in cui provare a completare l’opera dopo la splendida vittoria di Anfield di giovedì scorso.

Si parte dal 3-0 per i bergamaschi, ottimo vantaggio ma che comunque non può far sentire ancora al sicuro la truppa di Gasperini, vista la caratura dell’avversario, abituato storicamente a grandi rimonte. Al Gewiss Stadium sarà cruciale mettere in campo una prestazione di altrettanta intensità di quella fornita in Inghilterra, per riuscire a centrare la seconda semifinale europea della storia del club, dopo quella del 1987/88 in Coppa delle Coppe.

Alla vigilia del match, Gasperini ha presentato la sfida in conferenza stampa. Richiamando i suoi alla massima attenzione senza sottovalutare l’impegno (“Dobbiamo giocare come se si partisse dallo 0-0”), ma rilasciando anche dichiarazioni interessanti e con una venatura polemica in chiave di mercato.

Gasperini, la replica su Koopmeiners chiama in causa la Juventus

Velato riferimento, ma neanche tanto, alla Juventus, squadra molto attiva su Teun Koopmeiners. I bianconeri hanno da tempo individuato l’olandese come uno degli obiettivi principali per la prossima stagione, ma non sono i soli, trattandosi di un giocatore ormai sulla bocca di tutti.

Gasperini ha spento l’argomento a modo suo: “Koopmeiners sta giocando con l’Atalanta e lo sta facendo anche molto bene. In questo periodo della stagione, mentre noi siamo dentro a tre competizioni, ci sono società che magari sono meno impegnate nelle coppe e si alimentano voci del genere perché altri hanno poco da fare”. Di mercato non si parla, almeno per il momento, dalle parti di Bergamo.