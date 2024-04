DIRETTA Champions, Bayern Monaco-Arsenal e Manchester City-Real Madrid: Lunin anticipa De Bruyne! – LIVE

Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale su Bayern Monaco-Arsenal e Manchester City-Real Madrid

Dopo la scorpacciata di goal fatta con le partite di ieri che hanno portato allo scontro tra Borussia Dortmund e PSG in semifinale, stasera ci apprestiamo a vivere altre due partite che promettono spettacolo e tante reti. Alle 21 scenderanno in campo Bayern Monaco-Arsenal e Manchester City-Real Madrid, con una qualificazione tutta in bilico dopo i due pareggi dell’andata.

Partiamo dalla sfida di Monaco di Baviera, in cui la squadra allenata da Thomas Tuchel proverà a salvare una stagione sin qui fallimentare. Nello scorso weekend i bavaresi hanno visto trionfare il Bayer Leverkusen, che ha interrotto una serie di undici Bundesliga consecutive vinte. Il pareggio nella gara di andata a Londra ha tuttavia confermato che il palcoscenico europeo calza ancora a pennello alla squadra tedesca. I ragazzi allenati da Arteta, dal canto loro, cercano un immediato riscatto dopo la sconfitta in campionato contro l’Aston Villa che ha allontanato la vittoria della Premier League, a vantaggio del City.

Dopo il tre a tre di Madrid, Pep Guardiola ospiterà questa sera Carlo Ancelotti, nell’ennesimo scontro diretto degli ultimi anni. Con il recupero di Kyle Walker, l’allenatore spagnolo avrà la rosa praticamente al completo. In casa Real, invece, oltre ai lungodegenti Courtois e Alaba, il tecnico italiano dovrà fare a meno anche di Tchouameni, squalificato dopo l’ammonizione presa la scorsa settimana. Calciomercato.it seguirà le due partite in tempo reale.