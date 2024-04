Conte, l’annuncio che cambia tutto: “Enorme fake news”

Il nome di Antonio Conte resta tra i più caldi del mercato di Serie A. I tifosi del Napoli sognano ma c’è chi va in controtendenza

La classifica attuale è specchio fedele della brutta stagione del Napoli, campione d’Italia uscente, e lontanissimo parente della squadra che ha incantato solo un anno fa festeggiando con merito il terzo titolo della propria storia.

Non sono mancati gli errori in questa annata che Calzona si prepara a chiudere mestamente ad oggi senza sussulti particolari, e con la certezza di dover ripartire. Il Napoli infatti dovrà trovare un nuovo allenatore per intavolare un nuovo progetto tecnico, e il sogno resta il solito Antonio Conte, che gli azzurri continueranno ad attendere al netto di alcune alternative. Non tutti però sembrano andare nella direzione di un eventuale futuro a Napoli dell’ex allenatore di Juventus ed Inter.

Calciomercato, l’annuncio da Napoli su Conte: “Tanto depistaggio”

Il giornalista Vittorio Zambardino è intervenuto in diretta a ‘Radio Punto Nuovo’ facendo una lunga ed attenta analisi sui recenti errori di gestione del Napoli, prima di proiettarsi sul futuro della guida tecnica.

Il collega ha prima di tutto messo in risalto alcuni errori di De Laurentiis: “Il timore è che il timoniere De Laurentiis non abbia capito davvero gli errori che ha commesso. E secondo me non li ha capiti, visto che Manna è l’ennesimo Yes-Man e si rischia di ripetere o peggiorare l’anno appena vissuto”.

Focus poi sul possibile nuovo allenatore: “Ci sono tanti nomi e tanta confusione. Manna è troppo giovane ed è debole nei rapporti di potere all’interno della società, De Laurentiis lo ha scelto per continuare a fare gli affari suoi. Invece servirebbe una figura di peso. Il nome di Conte è una enorme fake news! Dovesse arrivare, autorizzo chiunque a chiamarmi e a farmi una pernacchia! Ma nella stampa napoletana c’è tanto depistaggio”.

Zambarino ha quindi ridimensionato anche l’ipotesi Gasperini: “E’ un uomo del nord, uno abituato a comandare e rischia di andare in collisione con De Laurentiis”.