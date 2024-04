Terremoto nel calcio italiano, maxi penalizzazione e classifica stravolta

Altro terremoto che colpisce il calcio italiano: maxi penalizzazione e classifica stravolta se dovesse passare la tesi della Procura Federale Figc

Un terremoto che stravolgerebbe il campionato in corso e potrebbe avere effetti anche sul prossimo. La Procura Federale della Figc chiede la mano pesante nei confronti del Gela per il caso Bellomo, calciatore che è sceso in campo più volte senza scontare una giornata di squalifica rimediata nello scorso campionato.

Stando a quanto riferito dal ‘quotiodianodigela.it’, la Procura federale ha chiesto l’attribuzione di una sanzione per responsabilità diretta e oggettiva al Gela per violazione del Codice di Giustizia Sportiva. Il caso coinvolge anche il Mazzarrone, squadra nella quale lo scorso anno militava il calciatore e con la quale ha giocato l’ultima giornata nonostante fosse squalificato.

Per questo la società catanese potrebbe essere penalizzazione di uno o due punti, mentre il Gela rischierebbe una sanzione ben più pesante.

In campo da squalificato, maxi penalizzazione: trema il gela

Questo perché, la Procura vorrebbe sanzionare la società in maniera proporzionale al numero di partite in cui Bellomo è entrato in campo o comunque in distinta non avendo ancora scontato la giornata di squalifica.

In totale sarebbero 8 le partite nelle quali Bellomo ha fatto parte dei convocati per un totale di 18 punti conquistati (5 vittorie e tre pareggi). Il rischio è che una buona partite di questi punti venga ora sottratto con una penalizzazione. Dovesse arrivare la stangata, il Gela dovrebbe dire addio alla speranza di qualificarsi ai playoff, anche se il caso – considerato anche l’appello – probabilimente si chiuderà soltanto al termine della stagione.

Oltre alla penalizzazione c’è il rischio di squalifica per alcuni dirigenti del Gela e per lo stesso Bellomo. Qualcosa di più si saprà nei prossimi giorni.