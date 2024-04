Sanzione UFFICIALE del club: fuori rosa fino al termine della stagione

Dura presa di posizione del club che utilizza la mano pesante contro il calciatore: multa pesante e sospensione fino al termine del campionato

Pugno duro. La decisione era nell’aria, ma ora ha il carattere dell’ufficialità: Naby Keita finisce fuori squadra, sospeso dal Werder Brema fino al termine della stagione. Per il centrocampista il club non ha accettato alcun tipo di attenuante ed ha deciso di infliggere anche una pesante multa.

È questa la decisione presa dalla società dopo quanto avvenuto nello scorso fine settimana, alla vigilia della sfida contro la capolista Bayer Leverkusen che poi ha consentito alla formazione di Xabi Alonso di laurearsi campione di Germania per la prima volta nella sua storia. Prima del match, quando l’allenatore ha comunicato quale sarebbe stata la formazione titolare, escludendo l’ex Liverpool, Keita non ha accolto bene questa decisione.

Il calciatore ha, infatti, abbandonato la squadra e se n’è tornato a casa, non prendendo parte alla trasferta finita poi con una pesante sconfitta (5-0). Un comportamento non passato inosservato con la società che ha pubblicamente ammesso quanto era accaduto, preannunciando decisioni importanti che, puntualmente, sono arrivate.

Werder Brema, Keita: sospensione e multa

Quest’oggi, infatti, il Werder Brema ha sospeso Naby Keita fino al termine della stagione. Centrocampista fuori rosa e punito anche con una pesante multa.

Nella nota diramata dal club tedesco, che deve ancora conquistare la matematica salvezza, si legge che il club “non tollera il comportamento” di Keita e che il calciatore “ha deluso la squadra in un momento di difficoltà”, mettendo “i propri interessi al di sopra di quelli della squadra”. Un atteggiamento che il Werder dice di non poter permettere: “Abbiamo bisogno di piena attenzione sulle partite rimanenti e di una squadra unita”.

Da qui la scelta di mettere fuori rosa Keita fino al termine del campionato con il Werder Brema atteso da altre cinque partite in cui conquistare i punti necessari per blindare la permanenza in Bundesliga.