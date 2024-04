Salta l’affare da 25 milioni: il Milan anticipa Giuntoli

Niente da fare: trasferimento saltato a titolo definitivo. Si inserisce il Milan sul giocatore che piace anche alla Juventus di Giuntoli

Un cavallo di ritorno in Serie A. Negativa parentesi nel campionato inglese: è destinato a tornare in Italia al termine della stagione.

Parliamo di Sofyan Amrabat, che sta deludendo le attese con la maglia del Manchester United in Premier League. Il regista marocchino ha collezionato un’altra esclusione nell’ultima gara contro il Bournemouth, restando in panchina per tutta la durata della gara nel pareggio per 2-2 dei ‘Red Devils’. Amrabat è ormai una riserva nella scacchiere di Ten Hag dopo le presenze da titolare nella prima parte di stagione e complessivamente ha collezionato appena 7 gettoni dal primo minuto in campionato con la casacca dello United.

Calciomercato Milan, sfida alla Juve per Amrabat

Naturale che Amrabat non venga riscattato dal Manchester United al termine della stagione e che quindi tornerà alla Fiorentina a giugno.

Il riscatto tra gli inglesi e il club viola erano fissato a 20 milioni di euro, più 5 di bonus. Amrabat, che complessivamente ha giocatore 23 gare finora con lo United senza andare a segno, non ha convinto con la maglia dei ‘Red Devils’ e la Fiorentina in estate valuterà il suo futuro anche con il nuovo allenatore che prenderà in panchina il posto di Italiano. Sul giocatore è vigile la Juventus dell’estimatore Giuntoli, oltre al Milan come scrive su ‘X’ l’esperto di mercato Rudy Galetti. Il club rossonero potrebbe privarsi di Bennacer e Amrabat sarebbe uno die profili seguiti con attenzione da Moncada e Ibrahimovic. Le due italiane sono in corsa per il nazionale marocchino, che comunque è corteggiato anche da diverse società all’estero.