Rigore, espulsioni e polemiche: Barcellona-PSG finisce in corrida

Rigore, espulsioni e polemiche: Barcellona-Paris Saint-Germain finisce in corrida. Cos’è successo al Montjuic

Altissima tensione allo Stadio Olimpico di Montjuic, dove in palio tra Barcellona e Paris Saint-Germain c’era le semifinale di Champions League.

A festeggiare dopo oltre 180 minuti intensissimi e di grande equilibrio è la squadra di Luis Enrique. I parigini hanno ribaltato il 2-3 dell’andata nonostante l’iniziale vantaggio del Barça che sembrava aver indirizzato la qualificazione. Decisiva l’espulsione di Araujo nel primo tempo.

La squadra blaugrana, in inferiorità numerica, crolla col passare dei minuti fino al rigore causato dall’ex Inter e Juventus Cancelo. Mbappe non fallisce il 3-1 e nel finale regala al PSG anche il poker in un Montjuic infuocato. Oltre ad Araujo, infatti, sono stati espulsi anche Xavi ed un suo collaboratore: polemiche ed altissima tensione soprattutto nella ripresa, ma per il Barça c’è ben poco da fare.