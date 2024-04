Annuncio UFFICIALE con sorpresa: il nuovo club di Felipe Anderson

Felipe Anderson dopo aver annunciato l’addio alla Lazio, ha ufficializzato anche la nuova squadra: destinazione a sorpresa

Addio alla Lazio e anche alla Serie A: scelta a sorpresa di Felipe Anderson che a fine stagione chiuderà la sua parentesi italiana.

L’attaccante brasiliano è in scadenza di contratto con la società biancoceleste e da tempo si parla di un suo possibile approdo alla Juventus. Un approdo che non ci sarà perché il 31enne ha deciso di accettare la proposta del Palmeiras.

Il club brasiliano ha ufficializzato da poco l’accordo con l’attaccante che ha firmato un contratto fino al 2027: dal 1° luglio, quindi, Anderson tornerà in patria e si metterà a disposizione della squadra di Rio de Janeiro.

Calciomercato, niente Juventus per Felipe Anderson

Una scelta a sorpresa quella del brasiliano che gioca in Europa dal 2013, undici anni in cui ha vestito, oltre alla maglia della Lazio, anche quelle di West Ham e Porto.

Come detto, il suo nome era finito tra gli obiettivi della Juventus per la prossima stagione, ma alla fine la scelta è stata quella di tornare a casa e accettare la proposta presentata dal Palmeiras. Affare fatto, per Felipe Anderson questi saranno gli ultimi mesi in Italia, poi il volo per il Brasile e la nuova avventura in patria.