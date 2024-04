Stagione finita e lungo stop: a rischio l’affare con la Juventus

L’infortunio sembra abbastanza serio, prossime ore decisive dopo gli esami strumentali: rischia di aver terminato in anticipo il campionato

Tremano il Bologna e Thiago Motta. I felsinei, in piena lotta per una storica qualificazione in Champions League, fanno gli scongiuri per le condizioni di Lewis Ferguson.

Il centrocampista scozzese sabato sera ha lasciato il campo anzitempo a inizio ripresa per un problema al ginocchio, dopo un contratto con Birindelli nel match pareggiato a reti bianche con il Monza. Movimento innaturale per il capitano de Bologna, che in un primo momento ha provato a restare in campo e continuare a dare una mano alla squadra alla ricerca della vittoria. Niente da fare però per l’ex Aberdeen, costretto qualche minuto più tardi a lasciare il terreno di gioco e sostituito da Ndoye, uscendo inoltre con l’ausilio delle stampelle dal Dall’Ara.

Bologna, Thiago Motta trema per l’infortunio al ginocchio di Ferguson

Il Bologna ha lasciato sul campo due punti nella corsa al quarto posto e adesso incrocia le dita per uno degli alfieri dello scacchiere di Thiago Motta.

I primi riscontri parlano di un problema ai legamento collaterale del ginocchio destro, con Ferguson che si sottoporrà nelle prossime ore a nuovi accertamenti una volta che l’articolazione sarà un po’ meno gonfia. La speranza è che non sia coinvolto il crociato, che inevitabilmente costringerebbe il giocatore a un lunghissimo stop. Lo scozzese classe ’99 salterà sicuramente lo scontro diretto di lunedì prossimo con la Roma e rischia di aver terminato in anticipo la sua stagione, proprio nel momento decisivo del campionato. Un lungo infortunio di Ferguson potrebbe anche avere dei rivolti sul mercato, visto l’interesse soprattutto della Juventus del Dt Giuntoli e del Napoli in Serie A per il centrocampista.

Il capitano e numero 19 dei felsinei ha saltato una sola partita in stagione per squalifica, realizzando 6 reti in campionato con 4 assist in 31 presenze.