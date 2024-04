Malore in campo in Eccellenza: calciatore 26enne morto in ospedale

Malore in campo in Eccellenza, un calciatore 26enne è morto in ospedale. Una nuova tragedia colpisce il mondo del calcio italiano

È stato un weekend di grande apprensione, in Serie A per il malore di Ndicka ma non solo. Da Udine, fortunatamente, arrivano buone notizie e rassicurazioni sulle condizioni del difensore della Roma.

Purtroppo, però, c’è chi non ce l’ha fatta nelle ultime ore. Secondo quanto riferito dall’ANSA, infatti, è morto all’ospedale di Careggi di Firenze il calciatore 26enne che ieri aveva accusato un malore sul campo dello stadio comunale di Campi Bisenzio (Firenze).

Il calciatore si era accasciato durante la partita del campionato di Eccellenza tra Lanciotto Campi e Castelfiorentino.

Tragedia in Eccellenza, muore un calciatore 26enne

A confermare la scomparsa del 26enne è stato il sindaco di Castelfiorentino Alessio Falorni attraverso un post su Facebook.

Il ragazzo, Mattia Giani, originario di Ponte a Egola (Pisa), si è sentito male durante il match e, purtroppo, non ce l’ha fatta. Le sue condizioni sono apparse subito disperate, con la sospensione immediata della gara. Oggi la notizia della sua morte. Il calcio italiano piange un’altra tragica scomparsa.