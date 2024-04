Inter accusata di aver copiato: ecco che cosa sta succedendo

Ecco le immagini di quella che potrebbe essere la maglia casalinga dell’Inter nella stagione 2024/2025, quella che avrà le due stelle e lo Scudetto, ma c’è già un caso

La stagione per l’Inter si appresta ad andare in archivio con la conquista dello Scudetto. Il titolo può arrivare già lunedì prossimo in occasione del derby.

Come è noto, basterà battere il Milan per festeggiare il tricolore. Un tricolore speciale perché sarà quello della seconda stella. Ormai è davvero solo questione di tempo e tra i tifosi nerazzurri c’è tanta curiosità per conoscere quale sarà la maglia del prossimo anno, che per ovvi motivi sarà molto acquistata. Il sito “Footy Headlines”, specializzato nelle anteprime delle divise, ha così fornito le immagini di quella che dovrebbe la divisa “home” per la stagione 2024/2025

Per chi è affezionato alle classiche strisce nerazzurre verticale non potrà che restare deluso. Solo per metà maglia, infatti, saranno presenti. Nell’altra metà dovremmo vedere, invece, delle strisce orizzontali.

Inter, la nuova maglia e l’accusa social

Chiaramente si tratta ancora di una versione solamente ufficiosa che verrà confermato più avanti, ma le indiscrezioni di Footy Headlines sono sempre molto attendibili.

Le immagini della nuova maglia stanno però già facendo discutere. Non solo perché non sposa, come detto, la tradizione, ma su X, come sottolinea il Giorno, c’è chi fa notare che l’idea di Nike avrebbe preso ‘ispirazione’ da un bozzetto disegnato durante una live su Twitch della testata Fcinter1908. In sostanza, l’accusa di alcuni utenti sarebbe quella di aver copiato.