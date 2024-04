Assist di Ancelotti al Milan: Ibrahimovic lo soffia a Xavi Alonso

Il Milan ha iniziato a tracciare le strategie per il mercato estivo: occasione dal Real Madrid per la dirigenza rossonera

Il Milan si gioca tutto la prossima settimana, con i rossoneri di Stefano Pioli che vogliono ribaltare il passivo in Europa League nella sfida tutta italiana contro la Roma ed evitare che i cugini dell’Inter festeggino lo scudetto proprio nel derby del 22 aprile.

Partite decisive anche per il futuro del tecnico emiliano, visto che in ballo c’è la conferma alla guida del ‘Diavolo’ nonostante un contratto in scadenza nel giugno 2025. Intanto nell’area tecnica avrà sempre maggiori poteri Zlatan Ibrahimovic, braccio destro del patron Cardinale. L’ex fuoriclasse svedese coadiuverà il lavoro di Moncada e Furlani, cercando in primis un centravanti di spessore visto il probabile addio a fine stagione di Giroud. La dirigenza di Via Aldo Rossi è vigile anche su altri fronti e una ghiotta occasione potrebbe arrivare da Madrid e da un volto noto dalle parti di Milanello come Carlo Ancelotti.

Calciomercato Milan, occasione Arda Guler dal Real Madrid

Al Real infatti c’è il ‘caso’ Arda Guler, finora utilizzato con il contagocce da Ancelotti (appena 7 partite e un gol in stagione) dopo l’arrivo in pompa magna la scorsa estate dal Fenerbahce per 20 milioni di euro.

Il gioiello turco cerca maggiore spazio e una squadra che gli dia la possibilità di giocare con continuità la prossima stagione, con il Real Madrid disposto ad accontentarlo con una cessione comunque a titolo temporaneo. Le parti affronteranno l’argomento solo a campionato finito e la vetrina degli Europei potrebbe cambiare le carte in tavola sul fantasista classe 2005. Il Milan già la scorsa estate aveva sondato Guler prima dell’affondo decisivo del Real e valuterebbe la possibilità di accogliere in prestito il giocatore, puntando su un’operazione in stile Brahim Diaz con i ‘Blancos’. La concorrenza però non mancherebbe per i rossoneri come filtra dalla stampa iberica: sul turco, oltre ad alcuni club suo paese, ci sarebbero infatti anche il Borussia Dortmund e il Bayer Leverkusen dell’estimatore Xabi Alonso, specialmente se Wirtz dovesse lasciare i neocampioni di Germania.