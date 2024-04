Annullato il match, caos nel campionato italiano: classifica stravolta

Il campionato finisce nel caos: partita annullata ed esclusione dal torneo, ora la classifica è tutta da riscrivere

Il caos è totale, ma c’erano tutte le premesse perché ciò accadesse. Il campionato italiano si ritrova con una classifica totalmente da riscrivere e questo potrebbe avere ripercussioni nella lotta al vertice e in quella per non retrocedere.

Il Girone D della Serie D ha vissuto un’altra domenica da dimenticare: ‘colpa’ della Pistoiese, società che sarà ora esclusa dal campionato. A colpa della grave crisi societaria che sta vivendo il club toscano, la squadra quest’oggi non si è presentata nello stadio Marcello Melani dove era in programma la sfida contro il Sangiuliano City.

Un’assenza annunciata vista la situazione societaria e che fa seguito a quella dello scorso fine settimana in occasione del match contro il Fanfulla poi non disputato. In quell’occasione era arrivata la sconfitta a tavolino e la penalizzazione di un punto in classifica, ma dopo quest’altro forfait la situazione cambia radicalmente.

Serie D, esclusa la Pistoiese: da riscrivere la classifica del Girone D

Regolamento alla mano, infatti, per la Pistoiese il campionato è finito ieri con la mancata disputa del match contro il Sangiuliano.

Un secondo forfait che farà scattare in automatico l’esclusione dal campionato con conseguenze importanti anche dal punto di vista delle altre 19 compagini impegnate nel torneo. Il regolamento, infatti, in questi casi prevede che vengano annullati i risultati di tutte le partite disputate dalla squadra esclusa: così, chi ha conquistato punti contro la Pistoiese nel corso del torneo, se li vedrà togliere quando il giudice sportivo emetterà la sua decisione.

Una situazione che avrà quindi un impatto importante sul campionato: ad esempio al vertice, ne approfitterà il Carpi che vedrà togliersi quattro punti, contro i sei che perderanno Ravenna e Forlì, le due squadre di vertice che hanno fatto bottino pieno contro i toscani.