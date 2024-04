Addio Thiago Motta e cessioni, l’annuncio del club

Prima opzione della Juventus per la sostituzione di Max Allegri, Thiago Motta infiamma il calciomercato

Nonostante due pareggi consecutivi per 0-0 contro Frosinone e Monza, il Bologna è ancora il principale artefice del proprio destino nella corsa Champions League e si presenterà allo scontro diretto dell’Olimpico (lunedì 22 aprile alle 18.30) con quattro punti di vantaggio sulla Roma, che dovrà recuperare la sfida contro l’Udinese.

In scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, Thiago Motta non ha rinnovato con il club felsineo e resta l’obiettivo principale della Juventus per la sostituzione di Massimiliano Allegri. Parte della critica in questi giorni ha attribuito il doppio passo falso in campionato anche alla situazione dell’allenatore italo-brasiliano e dei suoi calciatori maggiormente richiesti sul mercato, ma in queste ore il club emiliano ha preso una posizione ufficiale.

Futuro Motta e mercato, il Bologna alza la voce

Intervenuto sulle frequenze di ‘Radio TV Serie A’ con RDS, Claudio Fenucci ha rispedito al mittente questo tipo di considerazioni. “Le voci non hanno influito assolutamente – ha esordito l’amministratore delegato del Bologna – Thiago lavora come se avesse un contratto lungo con noi e lo si vede nella qualità del lavoro giornaliero e sul miglioramento dei singoli giocatori. Non c’è nessun problema generato dal fatto che in questo momento non abbia confermato il percorso con noi per i prossimi anni”.

L’ex dirigente della Roma ha poi fatto chiarezza sui calciatori del club maggiormente chiacchierati sul mercato. “Mi dà un po’ fastidio l’accostamento dei media dei nostri tesserati ad altre squadre, c’è troppo rumore, non mi sta bene. Siamo una società forte, una delle più solide che ci sono in Serie A e non c’è nessuna intenzione in futuro di cambiare questo gruppo. L’intenzione è proseguire il percorso con questo allenatore e con i nostri giocatori. E’ molto fastidioso vedere sui media dei nostri giocatori abbracciati a loghi di altre squadre, è una sensazione non piacevole”.

Fenucci ha poi sottolineato la solidità e la lungimiranza del progetto bolognese, prima di tessere le lodi di Daniele De Rossi, prossimo avversario in campionato: “Per me è bello tornare a Roma, l’atmosfera sarà fantastica e mi fa piacere trovare sulla panchina della Roma Daniele De Rossi che era giocatore quando io ero AD. Ho sempre detto che era un predestinato anche perché è un ragazzo che ha voluto sempre scoprire cose nuove, che studia molto, ha fatto un percorso corretto, si è trovato a gestire una situazione non facile e lo sta facendo benissimo. Colgo l’occasione per fare gli auguri a Evan Ndicka di una pronta guarigione“.