Yildiz porta il nuovo bomber: scambio accettato

In Inghilterra non mollano la presa su Yildiz, ecco le ultime indiscrezioni sul talento offensivo della Juventus

Pronta a tornare in Champions League, la Juventus si appresta ad affrontare una campagna di trasferimenti estiva ricca di incognite e di limitazioni. Nonostante gli introiti che deriveranno dall’accesso alla massima competizione europea per club, me la rosa bianconera quasi nessun giocatore può ritenersi totalmente incedibile.

Nelle intenzioni di Cristiano Giuntoli e dell’intera dirigenza, una delle poche eccezioni potrebbe essere Kenan Yildiz. La voglia di blindare l’attaccante turco è concreta, ma al momento non si registrano aggiornamenti caldi sul fronte rinnovo. Autore di alcune ottime prestazioni sia in maglia bianconera, sia con la nazionale turca, il diciottenne come è noto ha calamitato su di sé le attenzioni di numerosi club di Premier League, ma non solo.

Dall’Inghilterra: scambio con l’Arsenal per Yildiz

Tra le squadre interessate al calciatore c’è anche l’Arsenal che, secondo la stampa britannica, sarebbe pronta anche a sacrificare un proprio campione pur di arrivare al ragazzo. Stando a ‘footballtransfers.com’, infatti, i Gunners, sfruttando l’interessamento bianconero per Gabriel Jesus, sarebbero pronti ad approvare un eventuale scambio tra il brasiliano e il turco.

Un’ipotesi questa che, almeno ad oggi, non sembra rientrare nei pensieri della Juve. Nonostante non ci siano ancora stati nuovi incontri per il prolungamento, la priorità del club Franco Nero e di valorizzare al massimo il proprio gioiellino, contemplando anche la possibilità di assegnargli la maglia numero 10 che fu del suo idolo Alessandro Del Piero. Se lo scambio Jesus-Yildiz stuzzica le fantasie dei londinesi, non si può certamente dire altrettanto per la Juventus.