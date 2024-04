Pari nel derby, ma vittoria all’ippodromo: Allegri esulta

Domenica con un sorriso per Massimiliano Allegri, che festeggia la vittoria all’ippodromo della sua cavalla

Calcisticamente parlando, non è stato un weekend indimenticabile per Massimiliano Allegri, anche se il tecnico della Juventus ha accolto con moderata soddisfazione il pareggio con il Torino del derby della Mole. Il tecnico livornese si è rifatto, però, con la sua altra grande passione, l’ippica.

L’allenatore ha trascorso la giornata all’ippodromo capitolino di Capannelle, dove la sua cavalla Estrosa ha vinto il Premio Signorino, gara disputata sulla distanza dei 1800 metri. Successo d’autorità per la cavalla e per il fantino Dario Di Tocco, che ha allungato con decisione dopo i primi 300 metri, resistendo poi al ritorno di Mordimi e Canticchiando.

Una vittoria che fa ben sperare per il prossimo appuntamento di prestigio per il quale la cavalla sarà in lizza, il Presidente della Repubblica che si correrà il 19 maggio. Alla fine della gara odierna, ha espresso tutta la sua soddisfazione Allegri, che ha dichiarato: “Una grande emozione per me, soprattutto perché è la prima volta che una cavalla femmina ha battuto i maschi. Gli allenatori di Estrosa, Cristiana Brivio ed Endo Botti, stanno facendo un ottimo lavoro”.