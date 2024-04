“Non farlo mai più”: subito nervi tesi in campo

Gara con posta in palio notevole, Udinese-Roma, e subito piuttosto nervosa: confronto a muso duro sul terreno di gioco

Udinese e Roma si giocano molto oggi alla Dacia Arena. A caccia di punti salvezza i bianconeri padroni di casa, i giallorossi possono accorciare sul quarto posto del Bologna prima dello scontro diretto del prossimo turno. Ecco perché è una gara con tanti significati e con una certa tensione.

Tensione che emerge in campo fin dai primi contrasti, con un episodio piuttosto particolare. Dopo pochi minuti, ripartenza friulana, con Lucca, lanciato da Pereyra, che si strattona con Llorente. E’ l’attaccante a iniziare per primo la trattenuta, per cui giusta la valutazione dell’arbitro di lasciar correre dopo l’uscita di Svilar. Ma il difensore giallorosso non la prende bene e va a brutto muso con l’attaccante, urlandogli “Non farlo mai più”, come riportato dai bordocampisti di DAZN. Elettricità subito alta in Friuli.