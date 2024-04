“Mi provoca rabbia”: Napoli contestato, Calzona alza bandiera bianca dopo il pareggio casalingo col Frosinone. Le parole del tecnico

Il Napoli di Calzona viene fermato al Maradona anche dal Frosinone. 2-2 il risultato finale, che allontana sempre di più i campioni d’Italia dalla zona Champions League.

Calzona, nel post partita ai microfoni di ‘DAZN’, sembra alzare definitivamente bandiera bianca: “Champions? Le possibilità sono poche e se non vinciamo continuano a diminuire. Dispiace particolarmente per lo stadio e i tifosi, che finora ci sono sempre stati vicini. Siamo troppo fragili in fase difensiva”.

Il tecnico azzurro indica i problemi del suo Napoli: “Come ho già detto settimana scorsa, la colpa principale non è dei difensori perché a noi manca tutto il filtro davanti. Ciò che mi provoca rabbia è il non annusare il pericolo, non pensiamo mai negativo. In settimana ci lavoriamo, ma non basta. Anche all’intervallo ho detto ai ragazzi che continuando così non avremmo vinto. E così è stato”.