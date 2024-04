HIGHLIGHTS | Viola riprende l’Inter: per lo scudetto servirà vincere il derby

L’Inter non va oltre il pareggio contro il Cagliari: il 2-2 obbliga i nerazzurri a vincere il derby per potersi laureare campioni d’Italia

Servirà vincere per festeggiare nel derby il tricolore: l’Inter non riesce a battere il Cagliari e ‘spreca’ l’opportunità di presentarsi alla sfida con il Milan con due risultati su tre a disposizione per vincere matematicamente lo scudetto.

Dopo il pareggio dei rossoneri sul campo del Sassuolo, i nerazzurri sono scesi in campo con la voglia di conquistare i tre punti per potersi poi permettere anche di pareggiare contro gli uomini di Pioli e festeggiare davanti ai cugini lo scudetto. Missione fallita grazie ad un Cagliari che non ha mai mollato ed ha risposto colpo su colpo ai più quotati avversari.

La squadra di Inzaghi, orfana di Lautaro Martinez, riesce a trovare subito la via del gol con Thuram e sembra poter dilagare. Il Cagliari però non si scompone, difende con ordine, tiene botta quando i nerazzurri provano l’assalto e si fa vedere con una certa frequenza e pericolosità dalle parti di Sommer. Barella si vede annullare un gol per fuorigioco e si arriva all’intervallo sul punteggio di 1-0.

Inter-Cagliari 2-1: marcatori, classifica e highlights

Nella ripresa il copione non cambia: Dimarco sfiora il gol con una sventola dal limite dell’area, ma il Cagliari resiste e con Shomurodov trova la zampata del pareggio.

La squadra di Ranieri crede ora nell’impresa, ma ci pensa Yerri Mina a rovinare tutto: il colombiano salta in maniera scoordinata e colpisce la palla con le mani. L’arbitro decreta il calcio di rigore e Calhanoglu non sbaglia. Sembra ormai fatta per i nerazzurri ed invece Viola approfitta di una dormita della retroguardia interista e pareggia a sette minuti dalla fine. Finisce 2-2 con l’Inter che dovrà ora vincere il derby per festeggiare la seconda stella davanti ai cugini.

INTER-CAGLIARI 2-2: 12′ Thuram (I), 65′ Shomurodov (C), 74′ Calhanoglu rig. (I), 83′ Viola (C)

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 83, Milan 69, Juventus 63, Bologna 59, Roma* 55, Atalanta** 50, Lazio 49, Napoli 49, Torino 45, Fiorentina** e Monza 43, Genoa* 38, Lecce 32, Cagliari 31, Empoli e Udinese* 28, Verona* 27, Frosinone 27, Sassuolo 26, Salernitana 15.

* una gara in meno

** due gare in meno