Annuncio a poche ore dal match: posticipato l’inizio della partita

La partita è iniziata con un’ora di ritardo rispetto alle previsioni: l’annuncio è arrivato solo a poche ore dal fischio di inizio

Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. In queste ore, il calcio primaverile inizia a farsi sentire sull’Italia e con lui, anche sui campi di Serie A, si sta facendo sempre più difficile gestire i ritmi e le alte intensità richieste per raggiungere gli obiettivi. Poco importa ai tifosi che ora pretendono il massimo da chi scende in campo per festeggiare i trofei tanto attesi, o comunque per strappare il posizionamento migliore possibile.

Vale per le squadre più forti che abbiamo in Italia, dove il campionato ha molto da dire per i posti europei e la corsa salvezza, ma conta molto anche per le categorie minori. Proprio per questa ragione, un annuncio arrivato ieri in Promozione ha scombussolato un po’ il pomeriggio di molti appassionati. Una delle partite più attese in programma è stata posticipata di un’ora: ecco il motivo e cosa è cambiato, di fatto, per le squadre coinvolte.

Promozione, Castelnuovo e Viareggio sono scesi in campo con un’ora di ritardo

Il derby è sempre una partita sentita e quello tra Castelnuovo e Viareggio stavolta lo è un po’ di più. I bianconeri si presentano all’appuntamento da primi della classe nel girone A di promozione e con tutta l’intenzione di confermare gli ottimi numeri in trasferta, dove hanno già totalizzato nove successi, prima di oggi. I padroni di casa, invece, corrono per la zona playoff e non vogliono più lasciare punti per strada, soprattutto in un match così sentito.

La notizia è che, dopo la richiesta della questura di Lucca, le due squadre sono scese in campo con un’ora di ritardo, quindi il fischio d’inizio è stato posticipato alle ore 16,30. La scelta, presa per ragioni di sicurezza, ha creato un po’ di malumori, dato che ha permesso alla capolista di conoscere, in anticipo rispetto all’esito del match, i risultati delle dirette concorrenti. Conta anche questo in un finale di stagione ricco di pathos e in cui non si può lasciare nulla al caso, soprattutto quando si parla di un derby.