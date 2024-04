UFFICIALE Operazione e stagione finita: ginocchio ko

Arrivano brutte notizie per un club di Serie A in lotta per la salvezza. Annuncio ufficiale ed operazione: la stagione del difensore è già finita

Il rush finale della stagione di Serie A si arricchisce di ulteriori colpi di scena. Mirino puntato soprattutto sull’entusiasmante lotta salvezza, che coinvolge diverse squadre affamate di punti.

La voglia di non retrocedere alimenta soprattutto l’operato dell’Empoli, che con Davide Nicola in panchina sta provando ad uscire dalle sabbie mobili al netto di un periodo non facile. Solo un successo nelle ultime cinque ed una cattiva notizia che non farà di certo piacere all’allenatore dei toscani.

Nicola è infatti costretto a rinunciare a Tyronne Ebuehi per il resto della stagione. Infortunatosi nella sfida contro il Bologna, il terzino dell’Empoli si è quindi operato come evidenziato dal comunicato ufficiale del club che sottolinea che: “Nella giornata di ieri il calciatore Tyronne Ebuehi è stato sottoposto ad intervento di ricostruzione legamento crociato anteriore del ginocchio destro, lesionatosi nel corso della gara contro il Bologna”.

Nello stesso comunicato il club toscano scrive anche: “L’intervento, eseguito presso la Clinica Ortopedica OCON di Hengelo dal professor Roy Hoogeslag alla presenza dello staff medico azzurro, è perfettamente riuscito. L’atleta rimarrà alcuni giorni in ospedale, iniziando fin da subito il percorso riabilitativo”.