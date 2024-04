Testa a testa tra Roma e Juventus per Fratini | ESCLUSIVO

Juventus e Roma pronte a sfidarsi sul mercato per mettere sotto contratto Michele Fratini in qualità di capo scout per la prossima stagione

In attesa di affrontarsi sul campo il prossimo 5 maggio in quello che sarà il big match della 35esima giornata di Serie A, la Roma e la Juve si stanno dando battaglia sul terreno del calciomercato.

Materia del contendere, stavolta, non è però un giocatore bensì chi ha il compito di scoprirli e segnalarli alla società. Stiamo parlando del noto talent scout Michele Fratini. Nei giorni scorsi il suo nome è stato accostato soprattutto al club bianconero, ma da fonti certe Calciomercato.it ha appreso che ieri si trovava in un famoso albergo della Capitale. Al momento ci risulta che le percentuali siano 50 e 50 tra i giallorossi ed i piemontesi, che a fine stagione si apprestano a rivoluzionare il team a disposizione di Cristiano Giuntoli.

Premiato per due anni di fila, nel 2022 e nel 2023, il nome di Fratini nelle ultime settimane è salito agli ordini della ribalta per aver scoperto il giovane Charlie Patino, 20enne centrocampista inglese in scadenza con l’Arsenal seguito dal Milan, Roma e soprattutto Juventus. Ma alle spalle ha una storia fatta da grandi successi, iniziata al fianco di Giancarlo Antognoni, lavorando per lo scouting delle Nazionali italiane dall’Under 15 all’Under 19. Al Torino è stato il braccio destro del capo osservatore Antonio Cavallo, poi in Serie C al Montichiari riuscì a portare 8 calciatori della Primavera in formazioni di Serie A. A Viareggio fu protagonista della promozioni della squadra di Aglietti dalla C2 alla C1, lanciando tra gli altri Leonardo Pavoletti. Adesso Juve e Roma vogliono rilanciare i rispettivi progetti puntando sui giovani talenti ed è quasi naturale che per il ruolo di capo scout vogliano affidarsi a chi, come Michele Fratini, è considerato il migliore in questo campo.