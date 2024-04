Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 13 aprile

Dalla La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, sabato 13 aprile 2024

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, sabato 13 aprile 2024, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La prima pagina della Gazzetta dello Sport: “La stella e il derby”. Bastoni esclusivo: “L’Inter vuole tutto”. Pioli si gioca il Milan. Toro-Juve imperdibile. Gasp da Premier. Lazio: gol, fischi e Luis Alberto rompe. Sinner terra promessa.

Così apre il Corriere dello Sport: “Champions per 6”. Atalanta e Viola in semifinale? Sicuri i 5 posti. Il Milan incontra Lopetegui. Sanchez deve fare Lautaro. La Lazio degli eccessi. Sinner, il rosso a Rune.

Così apre Tuttosport: “Derby per l’Europa”. Quinto posto Champions a un passo: un assist a Toro e Juve. Golden Boy: Yaman e i magnifici 100. “L’impresa dell’Atalanta come l’oro di Jacobs”. Sinner: eliminato il provocatore.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 13 aprile 2024

Dall’Italia all’estero con le prime pagine dei quotidiani sportivi stranieri di oggi, venerdì 13 aprile 2024.

Il Manchester United ha bisogno di un attaccante: “Striker light”, titola il Daily Star. In Spagna c’è in gioco il campionato: “Pulso a la Liga”, Real Madrid e Barcellona tornano in campo dopo gli impegni di Champions scrive Sport.