La ‘perla del Barcellona’ va via: sirene anche dall’Italia

Il Barcellona potrebbe dire addio a un suo talento nelle prossime settimane. Per il calciatore iniziano a risuonare anche le sirene dall’Italia

Il settore giovanile del Barcellona è uno dei più floridi al mondo e lo sappiamo da decenni, con risultati evidenti sulla crescita dei ragazzi più interessanti sotto il profilo tecnico e un inserimento tattico puntuale e preciso che si basa su un 4-3-3 offensivo ed efficace.

Uno dei calciatori su cui si stanno accendendo i riflettori non è un nome che ha già un posto stabile in prima squadra, ma che interessa già a diversi club europei. Stiamo parlando di Dani Rodriguez, ala di soli 18 anni, il cui contratto è in scadenza a fine giugno e che non ha ancora rinnovato l’accordo con i blaugrana.

Secondo quanto riporta il ‘Mundo Deportivo’, il suo addio è sempre più vicino, ma l’agente e il calciatore hanno scelto di prendersela con comodo nel valutare il suo futuro e la possibile destinazione per il prossimo anno. Si sono già mossi alcuni importanti club spagnoli, come la Real Sociedad e l’Athletic Club, ma non sono i soli ad averlo messo in lista e a voler puntare sulle sue qualità.

L’Italia inizia a pensare a Dani Rodriguez: dalla Fiorentina alla Lazio

Non ci sono ancora contatti o trattative, e probabilmente non ce ne saranno ancora per qualche settimane, ma Dani Rodriguez è pronto ad accendere le attenzioni di diverse società di Serie A. Innanzitutto, occhio al Genoa, che già la scorsa estate si è regalato dei colpi in effetto in attacco e vorrebbe replicare, soprattutto in vista dell’addio di Albert Gudmundsson.

La Fiorentina non sarà ancora chi sarà il nuovo allenatore, ma potrebbe sfoltire un po’ gli esterni offensivi e puntare su profilo da far crescere, ma dalla tecnica già di grande livello come Rodriguez – prima, però, bisogna cedere. Lo stesso vale per il Monza, che potrebbe perdere Valentin Carboni e Andrea Colpani. Infine, non è detto che non faccia un pensierino anche la Lazio.

Igor Tudor lo sistemerebbe alle spalle della punta o come esterno a tutta fascia e la duttilità del talento gli farebbe parecchio comodo. Nella rivoluzione totale che attende i biancocelesti, la ‘perla del Barcellona’, come l’ha definito il ‘Mundo Deportivo’, potrebbe rappresentare un nuovo corso.