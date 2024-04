Juve scatenata, doppia trappola al Torino: tesoretto da 60 milioni

La Juve sarà una delle protagoniste della prossima sessione di calciomercato: i bianconeri, tra le tante operazioni, preparano una doppia trappola al Torino

La magia del derby della Mole ha pochi eguali in Italia per la rivalità tra le due squadre, i campioni che entrano in gioco e la qualità dei singoli interpreti, capaci di scatenare delle emozioni uniche in campo. Negli ultimi anni, la partita è stata praticamente a senso unico, finendo molto più spesso dalla parte dei bianconeri, ma vedremo come andrà in questo caso al triplice fischio.

Di sicuro, le strade dei due club si sono incrociate molto spesso sul calciomercato, con budget e obiettivi molto diversi. L’ultimo caso è quello di Gleison Bremer, un trasferimento diretto dall’una all’altra squadra a suon di contrattoni e tanto denaro entrato nelle casse dei granata.

Tra alcune settimane, la storia potrebbe ripetersi per un calciatore che tanto piace alla Vecchia Signora e non solo: stiamo parlando di Alessandro Buongiorno. Il centrale si è messo in grave evidenza come leader tecnico ed emotivo della squadra di Ivan Juric, che l’ha trattenuto con forza nelle ultime due sessioni di calciomercato. La prossima estate, però, potrebbe capitolare per circa 40 milioni di euro, con Inter e Milan – oltre ai bianconeri – pronte a inserirsi, con il difensore che ha già espresso una prima preferenza.

La Juve guarda in casa Torino: affari da 60 milioni

Non c’è solo Buongiorno nei pensieri della Vecchia Signora, che dovrà cambiare radicalmente il suo look in estate. Piace anche Samuele Ricci, centrocampista che non ha ancora trovato la continuità necessaria per esplodere definitivamente, ma a 22 anni ha ancora tanti margini di crescita e potrebbe rinforzare il centrocampo di Madama, anche se non subito come un titolarissimo.

Già a settembre scorso, in molti sostenevano che la Juve stesse iniziando a pensare a lui per il futuro. Ora i rumors potrebbero trovare compimento in una rivoluzione più ampia nel reparto e con un’offerta sul tavolo da 20 milioni di euro sarebbe veramente difficile per Urbaino Cairo dire di no.

Non sarà semplice portare entrambi gli affari a termine e potrebbe generare parecchi malumori nella piazza granata, ma la Juve potrebbe ricambiare il favore inserendo calciatori importanti nella trattativa o puntando con maggior forza su uno solo dei due profili. Questo lo scopriremo solo con il passare delle settimane.