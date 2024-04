HIGHLIGHTS | Bologna e Monza non si fanno male: Motta non si avvicina alla Juve

Pari senza reti per Bologna-Monza, anticipo del sabato sera della 32esima giornata di Serie A: i felsinei non accorciano sulla Juve

Finisce a reti bianche Bologna-Monza, uno degli anticipi del sabato della 32esima giornata di Serie A. La squadra di Thiago Motta spreca così l’opportunità di portarsi a meno 2 dalla Juventus, fermata sul pari dal Torino nel derby.

Zero a zero anche il risultato al ‘Dall’Ara’ con le due squadre che non riescono a trovare la via del gol. Lo cerca con maggiore continuità il Bologna che però in poche occasioni riesce a creare pericoli dalle parti di Di Gregorio. Ci prova Orsolini nel primo tempo, ma sulla sua conclusione è attento il portiere del Monza. Sempre nella prima frazione è fuori di poco un tiro di Ferguson.

Bologna-Monza 0-0: Zirkzee non punge, cronaca e highlights

Nella ripresa il copione non cambia: è il Bologna a fare la partita, il Monza difende e raramente trova lo spunto per una ripartenza.

La squadra di casa ci prova sempre con Orsolini, con poca fortuna, e con Di Gregorio che non deve compiere interventi miracolosi per salvare la sua porta. Il finale è un assalto rossoblù che non porta però i frutti sperati: finisce 0-0 con il Bologna che fa un altro piccolo passo verso la Champions.

BOLOGNA-MONZA 0-0

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 82, Milan 68, Juventus 63*, Bologna* 59, Roma 55, Atalanta** 50, Lazio* 49, Napoli 48, Torino 45*, Fiorentina** e Monza* 43, Genoa 38, Lecce* 32, Cagliari 30, Empoli* e Udinese 28, Verona 27, Frosinone 26, Sassuolo 25, Salernitana* 15.

*una partita in più

**una partita in meno