DIRETTA Serie A, Lecce-Empoli | Le formazioni UFFICIALI! LIVE

Dopo la gara del venerdì, si apre la trentaduesima giornata del campionato di Serie A con lo scontro tra Lecce ed Empoli

Lazio-Salernitana ha aperto ieri la trentaduesima giornata del campionato di Serie A, mentre la prima partita del sabato vede scendere in campo il Lecce e l’Empoli, un’importante sfida valida per la lotta per non retrocedere.

I padroni di casa, guidati in panchina da Luca Gotti, arrivano a questo importante appuntamento dopo la rotonda sconfitta patita sul campo del Milan di Stefano Pioli, attualmente al secondo posto in classifica, e veleggiano al quattordicesimo posto in graduatoria con tre punti sul terzultimo posto occupato dal Frosinone di Eusebio Di Francesco. Di contro, i toscani dell’allenatore Davide Nicola si presentano in Salento dopo la vittoria ottenuta allo scadere contro il Torino di Ivan Juric, tre punti importantissimi in ottica salvezza dopo un periodo negativo. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Via del Mare’ di Lecce.

FORMAZIONI UFFICIALI LECCE-EMPOLI

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Blin, Ramadani, Oudin; Almqvist, Piccoli, Dorgu. All. Gotti

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Marin, Bastoni, Pezzella; Zurkowski, Cancellieri; Cerri. All. Nicola

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 82, Milan 68, Juventus 59, Bologna 58, Roma 55, Atalanta** 50, Lazio* 49, Napoli 48, Torino 44, Fiorentina** 43, Monza 42, Genoa 38, Cagliari 30, Lecce 29, Empoli e Udinese 28, Verona 27, Frosinone 26, Sassuolo 25, Salernitana* 15.

*una partita in più

**una partita in meno