DIRETTA Serie A, Bologna-Monza: segui la cronaca LIVE

Bologna-Monza chiude il programma del sabato della 32ª giornata: calciomercato.it la seguirà in tempo reale

Dopo il derby Torino-Juventus, il sabato calcistico della 32ª giornata di serie A si chiude con un’altra sfida molto importante per la zona Champions League. Reduce dal pareggio per 0-0 in casa del Frosinone, il Bologna ospita il Monza per tornare alla vittoria e consolidare il quarto posto in classifica in attesa della partita della Roma.

Protagonista di una stagione decisamente al di sopra delle aspettative, la squadra allenata da Thiago Motta dovrà fare a meno di Alexis Saelemaekers, squalificato dal giudice sportivo dopo l’ammonizione di domenica scorsa da diffidato. Il tecnico italo-brasiliano potrà tuttavia contare su uno Zirkzee ormai al 100% della condizione fisica. Al centro di numerose voci di mercato, Raffaele Palladino va a caccia di riscatto dopo le due sconfitte consecutive contro Napoli e Torino. In caso di vittoria, i brianzoli scavalcherebbero in classifica momentaneamente la Fiorentina, attesa lunedì dalla difficile sfida contro il genoa. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Probabili formazioni Bologna-Monza

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lukumì, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Urbanski; Zirkzee. All. Thiago Motta

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Pablo Marì, A. Carboni; Gagliardini, Pessina; Maldini, Colpani, Zerbin; Djuric. All. Palladino

CLASSIFICA SERIE A: