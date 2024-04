Blitz in città durante il match: Juve scippata

Blitz allo stadio nel corso della partita, la Juventus rischia lo scippo

Una pagina di storia non solo per l’Atalanta, ma per l’intero calcio italiano. Per la seconda volta la formazione bergamasca è riuscita a vincere ad Anfield contro il Liverpool senza subire gol. Uno 0-3 che può garantire agli orobici una storica qualificazione in semifinale di Europa League, eliminando i grandi favoriti.

Tra i protagonisti non solo della sfida di Anfield, ma dell’intera stagione atalantina, c’è Ederson. Il brasiliano ha disputato un’annata straordinaria e rappresenta un elemento fondamentale nello scacchiere di Gasperini. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e la Juventus è da tempo sulle sue tracce. L’ex Salernitana è approdato a Bergamo per 21 milioni di euro, ma ora il suo cartellino ha un valore molto più alto.

Juve, pericolo dalla Premier: tre club su Ederson

Il brasiliano è uno dei nomi più caldi in casa bianconera tra i papabili rinforzi per il centrocampo, ma Cristiano Giuntoli e la dirigenza bianconera devono fare i conti con la concorrenza estera.

In particolare è forte l’interesse dei club di Premier League. Come riferito da ‘Hitc’, Ederson è stato visionato dal vivo nella sfida di Liverpool. In tribuna emissari di Manchester United, Newcastle e Tottenham, rimasti impressionati dai progressi e della prestazione del giocatore brasiliano. Il club londinese è in cerca di un centrocampista dinamico, forte atleticamente ed Ederson è uno dei profili più graditi insieme a Joao Gomes del Wolverhampton, a Quinten Timber del Feyenoord e a Yuksek del Fenerbahçe. In casa ‘Spurs’ ci sono inoltre in partenza due giocatori come Lo Celso e Hojbjerg e quindi sarà necessario almeno un nuovo acquisto. Hojbjerg tra l’altro è un altro nome possibile per la Juventus, che potrebbe quindi approfittare del fatto che il danese finirà sul mercato.

Attenzione però anche a Newcastle e Manchester United, rimasti positivamente impressionati dal brasiliano. Ostacoli importanti per la Juventus, soprattutto per le grandi possibilità economiche che i tre club inglesi hanno. Le richieste dell’Atalanta sono alte, vicine ai 40 milioni, ma difficile per i bianconeri competere con società che possono permettersi di arrivare a spendere cifre simili.